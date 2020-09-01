Віталій Тишечко офіційно став кандидатом у мери Запоріжжя від “Слуги Народу”

Партія “Слуга Народу” представила кандидатів у мери обласних центрів, у Запоріжжі ним став – депутат Запорізької міської ради, заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко.

Про це повідомила пресслужба Запорізького осередку партії "Слуга Народу", передає кореспондент Укрінформу.

“Є над чим працювати. Я вже підготував суттєву стратегію по кожному напрямку: ЖКГ, транспорт, медицина, освіта, туризм, культура. Усі ці напрямки будуть охоплені стратегією. Також буде сформована команда”, – повідомив політик.

Віталій Тишечко заявив, що головними пунктами в його стратегії розвитку Запоріжжя стануть ефективність роботи міських служб та будівництво важливих для громади інфраструктурних об’єктів.

“У нашому місті найболючіше питання – це ефективність роботи міських служб. Треба розпочати “Велике будівництво”, тому що дуже застарілий житловий фонд. І взагалі нераціонально розподіляються кошти на інфраструктурні об’єкти. Я кажу про звичайні речі. Такі як асфальтування доріг, освітлення вулиць, парки, які у нас занедбані. Центральна площа взагалі в руїнах”, - додав Тишечко.

Кандидат також зазначив, що важливим напрямком для Запоріжжя є боротьба з корупцією, адже часто витрати на благоустрій міста та будівництво соціально-важливих об’єктів штучно завищують.

На запитання журналістів про рішення балотуватися у мери Запоріжжя саме від партії “Слуга Народу” кандидат відповів наступне:

“Я маю споріднену з політичною силою ідеологію, бо вважаю, що інтереси мешканців повинні бути на першому місці. Наше завдання – розбудувати державу. А місто Запоріжжя зробити зручним для проживання”.

Фото: партія "Слуга Народу"