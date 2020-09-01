На Донеччині після капремонту відкрилися 5 шкіл та 3 дитсадки

У Донецькій області 1 вересня після капітального ремонту відкрилися 5 шкіл та 3 дитсадки.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє сайт ОДА.

«Сьогодні після капітального ремонту відкривається 5 шкіл (у Авдіївці, Селидовому, Сіверську, Нікольському та Желанному) і 3 дитячих садки у Бахмуті», - сказав очільник області та привітав дітей, батьків та педагогів з початком нового навчального року.

Він нагадав, що ще один дитячий садок урочисто відкрили наприкінці серпня у Маріуполі, а роботи на об'єкті у Краматорську ще тривають.

В ОДА констатували, що у новому 2020-2021 навчальному році до перших класів на Донеччині зараховано 16 302 учні, відкрито 781 клас. До 10-х класів зараховано 9 364 учні, відкрито 475 класів.

Загалом на Донеччині діє 508 закладів загальної середньої освіти, у яких здобуватимуть освіту 169,8 тис. учнів.

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В області також працює 559 дитсадків, де виховується 51 300 дошкільнят; а також 39 закладів професійно-технічної та 48 закладів вищої освіти - там вчиться 9,7 тисяч та 39,8 тисяч учнів та студентів відповідно.