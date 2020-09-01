Синоптики на перший день осені прогнозують спеку до 36°, місцями - дощі

В Україні 1 вересня очікується спекотна погода, вдень буде від 22 до 36° тепла, дощі та грози можливі лише на заході.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"1 вересня у західних областях мінлива хмарність; короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вранці та вдень на крайньому заході значні дощі; температура вдень 22-27°. На решті території невелика хмарність; без опадів; вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с; температура вдень 31-36°, у північних областях 27-32°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях очікуються значні дощі, а у південних, східних, центральних областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 1 вересня буде хмарно, проте без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 30-32°. На Київщині також буде сухо. Температура вдень 27-32°.