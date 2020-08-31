Міноборони відкликає главу ВЦА Щастя, який втрапив у корупційний скандал

Міністр оборони України Андрій Таран направив листа голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю про відкликання з посади ВЦА міста Щастя майора Дмитра Скворцова.

Про це Гайдай повідомив у Facebook.

«Відповідно до пункту 154 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженого Указом Президента України, відкликається до Міністерства оборони України майор Скворцов Дмитро Анатолійович, який відряджений до військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області із залишенням на військовій службі», - ідеться в листі міністра.

Як повідомляв Укрінформ у червні 2019 року, правоохоронці затримали Дмитра Скворцова на хабарі. Як стверджував тодішній керівник області Сергій Філь, голова ВЦА вимагав у підприємця 12 тис. грн. На той момент Скворцов устиг пропрацювати на зазначеній посаді усього два з половиною місяці.

З тих пір його звільнення з посади керівника військово-цивільної адміністрації прифронтового міста вимагали як керівництво області, так і народні депутати від Луганщини. Затримку з відставкою Дмитра Скворцова пояснювали необхідністю відкликання його військовим керівництвом.