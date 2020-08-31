У Запоріжжі через пляму у Дніпрі закрили всі міські пляжі

У Запоріжжі у Дніпрі виявили пляму шкідливої речовини. Міська влада закрила пляжі та вимагає від екоінспекції знайти забруднювача.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

“29 серпня у річці Дніпро спеціалістами міської рятувальної служби була виявлена пляма невідомої речовини. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела засідання з цього приводу. Було прийняте рішення звернутися до екологічної лабораторії для того, щоб її спеціалісти взяли проби та повідомили про склад речовини. На період вивчення цієї ситуації купання на міських пляжах вирішили обмежити. Інформація про це повідомлялася відпочивальникам на міських пляжах”, - йдеться на сайті мерії.

В результаті проведених досліджень було підтверджено, що виявлена речовина є шкідливою для здоров’я. Однак, за словами радника міського голови Запоріжжя Валерія Еделєва, проби бралися безпосередньо у середині плями. Сьогодні спеціалісти братимуть проби на міських пляжах для того, щоб перевірити наскільки це вплинуло на стан води. На даний момент міські пляжі залишаються закритими, купання на них заборонене. Рішення про можливе відкриття пляжів ухвалюватимуть за результатами зроблених сьогодні аналізів води.

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Джерело забруднення та місце його розташування наразі не називають. Міська влада звернулась до Держпродспоживслужби, екологічної інспекції з вимогою розібратися у ситуації.