“Ромський” конфлікт на Харківщині: селище патрулюватиме спецназ

Для стабілізації ситуації та посилення охорони публічного порядку у смт Андріївка Балаклійського району на Харківщині поліція виділила додаткові сили, там протягом місяця чергуватимуть спецпризначенці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«За рішенням керівництва ГУНП в Харківській області виділені додаткові сили для та стабілізації ситуації. Співробітники полку поліції особливого призначення цілодобово протягом місяця слідкуватимуть за правопорядком у селищі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, 29 серпня у смт Андріївка на мітинг з вимогою виселити ромські родини прийшло близько пів тисячі мешканців. Частина людей згодом пішла до будинку ромів на вул. Садовій. Учасники акції намагалися прорватися на подвір’я, скандували: "Їдьте!". У вікна будинку кинули яйця та каміння, розбивши шибки. На місце прибули близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення, вони зупинили сутичку та вивезли родини. Мітингувальники заявляли ЗМІ, що 19 серпня на вул.Садовій група ромів чисельністю 20-25 осіб побила місцевого хлопця. Також люди заявляють про непоодинокі випадки крадіжок та розповсюдження наркотиків. Начальник поліції Балаклійського району Сергій Зінчук, який був на мітингу, поінформував, що у правоохоронців зареєстровані два кримінальних провадження щодо подій 19 серпня.

Подію 29 серпня правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У відділі комунікації поліції Харківщини кореспондентові Укрінформу 31 серпня повідомили, що основна маса скарг населення на ромів стосується крадіжок, однак подробиць про відкриті справи чи самі злочини правоохоронці не розголошують.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до правоохоронців із вимогою належно розслідувати факт расової нетерпимості у відношенні ромів.

Фото: Національна поліція