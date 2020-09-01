Українські кіборги кубинця Освальдо Фрага Іскердо

Як внук заможних іспанських землевласників став визнаним майстром художнього ковальства

Диспетчерська вежа Донецького аеропорту, що 242 дні була "очима" його українських оборонців, обвалилася під час масованого обстрілу ворогом 13 січня 2015 року. А через три роки постала поруч із групою воїнів-оборонців заново – у приморському Доброславі, що неподалік Одеси – символом незламності української армії.

У суботу, 29 серпня, доброславці прийшли разом із селищним головою Людмилою Прокопечко до недавно спорудженого військового меморіалу в Парку Слави, щоб схилити голови перед подвигом земляків, багато з яких полягли у боях з російськими військами на Донбасі, й покласти квіти до підніжжя скульптурної групи "кіборгів".

Покладанні квітів почесного караулу біля Пам'ятного каменя в Одесі / Фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

...Постаті відважних воїнів то постають перед зором, то зникають, мовби розчинившись у повітрі, на тлі символічної 7-метрової вежі ДАП. Вражаючий оптичний ефект створює особлива внутрішня конструкція фігур скульптурної композиції, що створили скульптор Віталій Квак та майстер художнього ковальства Освальдо Фрага Іскердо, кубинець за походженням.

"Пам'ятник відкрито з ініціативи громади селища Доброслав. Представники ветеранської громадськості й я особисто вдячні громаді та керівництву Доброслава за цю композицію, що вшановує на Одещині пам’ять загиблих героїв сучасних визвольних змагань, – каже керівник Південного філіалу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, коли ми наближаємось до меморіалу (ми побували тут якраз напередодні Дня пам'яті захисників України – авт.). – На жаль, в Одесі з 2015 року, коли було оприлюднено ініціативу створення подібного пам'ятника, нічого не зроблено – все потонуло в якихось бюрократичних погодженнях. Хоча й проведено два конкурси на кращий проєкт, за підсумками яких визначено переможців. Тож Одеса як "морська столиця" України досі не має гідного пам’ятника, на відміну від селища Доброслав", – зазначив представник УІНП.

Керівник Південного відділу УІНП Сергій Гуцалюк

Поки що на місці одеського військового меморіалу – лиш Пам'ятний камінь, встановлений за рішенням міськради ще у 2015 році. Хоч ім’я переможця конкурсу на кращий пам'ятник захисникам Батьківщини, полеглим в боях на Донбасі, журі оголосило ще в 2018 році. "Це – проєкт магістра Одеської державної академії будівництва та архітектури Віталія Мельника", – оприлюднив три роки тому рішення влади Одеси віцемер Андрій Котляр.

Зі співавтором доброславського Меморіалу пам’яті полеглих у боях на Сході України Освальдо Фрага Іскердо ми зустрілися у невеличкому офісному приміщенні, де майстер художнього ковальства створює ескізи, на основі яких з аморфних шматків металу народжуються прекрасні скульптурні образи. Стареньку ковальню тим часом реконструюють.

Освальдо Фрага Іскердо

"Комусь може здатися, що метал – надто важкий матеріал для творчості, доки не осягнеш тонкощів його обробки, – ділився думками 51-річний майстер. – Усе змінюється, коли навчишся поєднувати ковальське ремесло з мистецтвом, помічати у природі й вихоплювати внутрішнім зором те, що іноді буває недоступне іншим. Часто-густо працюю в супрязі зі скульптором Віталієм Кваком. У співпраці народились, зокрема, арт-об’єкти "Дівчина-весна", "Десять заповідей", "Святий Миколай" та інші".

Створення Меморіалу пам'яті загиблих воїнів ЗСУ в Доброславі майстер ковальства вважає проєктом особливого значення, оскільки "свого часу теж був військовим. Щоправда, служив у військах протиповітряної оборони Куби". Однак в боях на Сході України полягло чимало його теперішніх земляків – воїнів 28-ї Окремої механізованої бригади, що дислокується на території району. Це, зокрема, 18-річний Микола Колосовський, 30-річний Михайло Святковський, 48-річний Іван Ворохта, 24-річний Сергій Клемешев, 37-річний Олексій Грачов та інші учасники бойових дій.

Меморіал в Доброславі

Під час роботи над фігурами скульптурної композиції, акцентував майстер Освальдо, митці прагнули не просто створити образи відважних воїнів ЗСУ, що віддали життя за суверенітет і цілісність держави, а ще й освоїти новітні скульптурні технології. Їх підтримало керівництво громади Доброслава, зокрема, Людмила Прокопечко. Ставили перед собою завдання – із застосуванням оптичного ефекту нагадати людям, що душі солдатів та офіцерів, які віддали життя за свободу й незалежність країни, незримо перебувають поруч із нами. Не зникають лише каски солдатів і офіцерів, бо символізують незборимість армії.

"І ми досягли цілі. У цьому була суть створення скульптурних фігур. Хоч при цьому виникли й певні труднощі, оскільки я не володів відповідною технологічною програмою. Довелось звернутися за підтримкою до студентів-айтішників одного з одеських вишів, в якому завершує навчальний курс і мій син. Ідея їм сподобалась, і мені взялися допомогти – після кількох спроб розробили спеціальну програму для створення фігур з оптичною ілюзією. Оcь так і було досягнуто мети", – уточнив Освальдо.

За словами майстра, технічне виготовлення фігур воїнів теж потребувало досконалих підходів: дотримання точних розмірів окремих скульптурних деталей та особливого їх поєднання між собою. Тому реалізація проєкту створення образів "кіборгів" та вежі ДАП зайняла тривалий час.

Майстром художнього ковальства колишній старший лейтенант кубинської армії Освальдо Фрага Іскердо став не одразу. Переїхав в Україну після розпаду СРСР, коли в збройних силах Куби відбулося скорочення особового складу. Оскільки ж раніше здобував в Одесі професію військового в колишньому військово-технічному училищі військ протиповітряної оборони, то й повернувся з дружиною-українкою, щоб працевлаштуватись у "морській столиці".

Вирішив опанувати професію обробки металів способом гарячого кування і з часом став успішно виконувати замовлення, що потребували досконалого володіння фахом. Навчився виготовляти з металу садові альтанки, вишуканих форм ліхтарі, інші художні вироби, а впродовж останнього десятиліття зумів реалізувати у співпраці з іншими майстрами низку проєктів металевих скульптурних композицій. Так внук заможних іспанських землевласників змінив професію військового, набув українське громадянство і став визнаним майстром художнього ковальства. Втім, офісне приміщення Освальдо прикрашає національний прапор Куби, на тлі якого маестро кованих фігур із задоволенням сфотографувався...

Співавтор проєкту Меморіалу пам'яті полеглих захисників України Віталій Квак під час зустрічі підкреслив, що первісний задум передбачав створення символічної вежі ДАП з уламків снарядів та мін, якими ворог осипав стратегічний об'єкт протягом 242 днів героїчної оборони.

Скульптор Віталій Квак

"Цю ідею я пару місяців виношував, поки не дійшли до варіанту, який було реалізовано. Звісно, якби було більше часу, можна було б і по-іншому зробити: виготовити вежу Донецького аеропорту з уламків снарядів та гільз. Але забракло часу на реалізацію задуму", – зазначив скульптор проєкту.

Первісним проєктом Меморілу пам’яті, за його словами, передбачалось, що диспетчерська вежа ДАП мала бути виконана у стилі steampunk, й у вечірню пору мало бути підсвічування фігур воїнів на тлі стіни терміналу.

Але це так само потребувало збільшення фінансування проєкту.

Пам'ятника Героям Небесної сотні в м. Южне

Віталій Квак створив не лише низку скульптурних композицій у райцентрі Доброслав, а й у місті Южне. Зокрема, вражаючий пам’ятник Героям Небесної сотні, низку арт-об’єктів у Сквері кованих фігур. У свою чергу, Освальдо Іскердо буквально у серпні презентував ряд скульптур у новому доброславському парку «Дубаі». Завдяки праці талановитих майстрів різця та ковадла, у приморських населених пунктах Одещини з'явилися чудові композиції в етнопарку «Лісова пісня» та "Парку закоханих сердець", де відпочивають місцеві мешканці й туристи, відзначають Дні Європи, влаштовують фестивалі ковальства та «Веселкові рандеву».

Михайло Аксанюк. Одеса