У Запоріжжі обрали запобіжний захід підозрюваним у нападі на агітнамети

У Хортицькому та Орджонікідзевському районних судах Запоріжжя сьогодні обрали запобіжний захід чотирьом молодим людям, яких підозрюють у нападі та знищені агітаційних палат однієї з політичних партій.

Судові засідання проходили в присутності ветеранів АТО, волонтерів, громадськості та правоохоронців, передає кореспондент Укрінформу.

Хортицький районний суд прийняв рішення відпустити підозрюваних, застосувавши запобіжний захід - особисте зобов'язання.

Обрання запобіжного заходу підозрюваним у знищенні агітаційних наметів у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Орджонікідзевський районний суд відхилив клопотання слідчих і прокуратури та виніс рішення: "У задоволенні клопотання слідчих щодо обрання домашнього арешту відмовити. Обрано запобіжний захід під особисте зобов'язання до 30 жовтня".

Судові засідання, що розпочались о 9-й години ранку, тривали весь день.

"Було затримано чотирьох активістів у двох районах міста, серед затриманих: три хлопця (студенти - ред.) та дівчина (працює в IT-галузі - ред.). Ми не бачимо жодного складу кримінального правопорушення, бо дії активістів були направлені на те, щоби зупинити незаконну агітацію, яка наразі, дійсно має місце. Ми вважаємо, що підозра необґрунтована, немає жодного складу кримінального правопорушення і наша позиція полягає у тому, аби не застосовувати жоден запобіжний захід або ж особисте зобов'язання", - прокоментував захисник двох з затриманих активістів Станіслав Гришин.

Ветеран АТО, керівник осередку ГО "Національний корпус" Максим Зайченко заявив, що затримані молоді люди не є членами жодних організацій.

"Вони проявили громадянську позицію. Ми надали їм правову допомогу. Людям загрожує по 5 років за те, що вони пошкодили намети організацій, які займаються незаконною діяльністю. У правоохоронних органів немає аргументів, щоб на дві доби закривати людей в ізолятор тимчасового тримання. Ми вбачаємо в цій справі заполітизованість, упереджене ставлення", - сказав Зайченко.

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Захисник двох з підозрюваних долучив до матеріалів справи, вилучені у агітаторів, що працювали в наметах, матеріали, які підтверджують факт агітації. Він також акцентував увагу на тому, що агітація, згідно з законодавством, має розпочатись лише 5 вересня.

Окрім того, активісти "Нацкорпусу" викликали поліцію до кількох наметів, в яких працювали та агітатори та роздавали листівки та партійні газети із агітаційними гаслами.

Як раніше повідомлялось, молодим людям інкримінують ч. 2 статтю 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років). Кілька днів тому вони зіпсували намети політичної партії.