Обстріл автобуса на Харківщині: під судом чергують 250 поліцейських
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на поліцію Харківської області.
"На даний час біля будівлі суду зібралось близько 100 осіб. Порушень громадського порядку не зафіксовано", - зазначають у поліції.
У відомстві поінформували, що охорону громадського порядку здійснюють близько 250 поліцейських.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні суд обрав запобіжний захід дев’ятьом затриманим за скоєння нападу на автобус з людьми.
27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб, та змусили його зупинитися. З Mitsubishi вийшла група людей, які скоїли напад на пасажирів мікроавтобуса та завдали механічних пошкоджень автомобілю - порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті до лікарні доправили чотирьох потерпілих.
Зловмисники втекли на своєму автомобілі. За годину після нападу правоохоронці їх затримали у Красноградському районі Харківської області. Наступного дня їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".
Фото: hk.npu.gov.ua