Обстріл автобуса на Харківщині: під судом чергують 250 поліцейських

Біля Київського районного суду Харкова, де обирають запобіжний захід 7 підозрюваним у нападі на автобус з активістами ГО "Патріоти - За життя", зібралося близько сотні людей, поліція забезпечує правопорядок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на поліцію Харківської області.

"На даний час біля будівлі суду зібралось близько 100 осіб. Порушень громадського порядку не зафіксовано", - зазначають у поліції.

У відомстві поінформували, що охорону громадського порядку здійснюють близько 250 поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні суд обрав запобіжний захід дев’ятьом затриманим за скоєння нападу на автобус з людьми.

27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб, та змусили його зупинитися. З Mitsubishi вийшла група людей, які скоїли напад на пасажирів мікроавтобуса та завдали механічних пошкоджень автомобілю - порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті до лікарні доправили чотирьох потерпілих.

Читайте також: У нападі на автобус з активістами Киви брали участь кілька десятків осіб

Зловмисники втекли на своєму автомобілі. За годину після нападу правоохоронці їх затримали у Красноградському районі Харківської області. Наступного дня їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".

Фото: hk.npu.gov.ua