У центрі Харкова просто неба показали фільм про Андрея Шептицького
Кінопоказ було організовано за ініціативи міського кіноклубу "Нова Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це прем'єрний показ фільму в Харкові. Про одного з найвидатніших наших співвітчизників XX століття, велетня духа, совість нації митрополита Андрея Шептицького написано і сказано чимало. Втім, нова робота львівських документалістів змушує під іншим кутом подивитись на цього "українського Мойсея" та осягнути весь масштаб його особистості, яка є прикладом боротьби за незалежність України", - зазначив, відкриваючи кіносеанс, керівник кіноклуба "Нова Україна", координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.
За словами Михайла Перуна - автора стрічки й дослідника філософських та релігійних творів Шептицького - це фільм для людини, яка живе у XXI столітті: "Історична ретроспектива дає уявлення про те, що було створене чи підтримане митрополитом, і що діє сьогодні".
Протягом години глядачі (а їх чимало зібралося біля намету, де встановили екран та стільці з дотриманням усіх вимог карантину) дивилися кінорозповідь про чотири проєкти митрополита, кожен з яких - цілий напрямок суспільного життя: Національний музей у Львові, Український католицький університет, скаутська організація "Пласт" та "Шпиталь".
Після показу, що вже традиційно для сеансів кіноклубу "Нова Україна" на площі Свободи, відбулось обговорення побаченого та обмін думками.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 22 серпня біля намету "Все для перемоги" зібрав глядачів фільм "Людина з табуретом" про режисера Леоніда Кантера - мандрівника та добровольця АТО, який мріяв пізнати світ і себе.
Кіносеанс просто неба організували активісти кіноклубу "Нова Україна". Вони щосуботи влаштовують покази фільмів патріотичної тематики.