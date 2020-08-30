У центрі Харкова просто неба показали фільм про Андрея Шептицького

Біля волонтерського намету "Все для перемоги", що на площі Свободи у центрі Харкова, в рамках культурно-освітнього хабу показали документальний фільм "Андрей Шептицький: актуальне".

Кінопоказ було організовано за ініціативи міського кіноклубу "Нова Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це прем'єрний показ фільму в Харкові. Про одного з найвидатніших наших співвітчизників XX століття, велетня духа, совість нації митрополита Андрея Шептицького написано і сказано чимало. Втім, нова робота львівських документалістів змушує під іншим кутом подивитись на цього "українського Мойсея" та осягнути весь масштаб його особистості, яка є прикладом боротьби за незалежність України", - зазначив, відкриваючи кіносеанс, керівник кіноклуба "Нова Україна", координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

За словами Михайла Перуна - автора стрічки й дослідника філософських та релігійних творів Шептицького - це фільм для людини, яка живе у XXI столітті: "Історична ретроспектива дає уявлення про те, що було створене чи підтримане митрополитом, і що діє сьогодні".

Протягом години глядачі (а їх чимало зібралося біля намету, де встановили екран та стільці з дотриманням усіх вимог карантину) дивилися кінорозповідь про чотири проєкти митрополита, кожен з яких - цілий напрямок суспільного життя: Національний музей у Львові, Український католицький університет, скаутська організація "Пласт" та "Шпиталь".

Після показу, що вже традиційно для сеансів кіноклубу "Нова Україна" на площі Свободи, відбулось обговорення побаченого та обмін думками.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 22 серпня біля намету "Все для перемоги" зібрав глядачів фільм "Людина з табуретом" про режисера Леоніда Кантера - мандрівника та добровольця АТО, який мріяв пізнати світ і себе.

Кіносеанс просто неба організували активісти кіноклубу "Нова Україна". Вони щосуботи влаштовують покази фільмів патріотичної тематики.