Шмигаль прибув на Донеччину з робочим візитом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідує Донецьку область, де планується вручення державних нагород з нагоди Дня шахтаря.

Про це він повідомив у Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

“У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками”, - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря. Цього року свято припало на 30 серпня.

Фото: Шмигаль, Телеграм