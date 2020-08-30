У Херсоні виставкою вшанували пам'ять земляків, які загинули в Іловайську
На церемонію прийшли рідні загиблих, бойові побратими, волонтери, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На цій виставці представлені експонати, що були привезені з зони АТО, з зони бойових дій. Нове поповнення – це прапори та шеврони бойових підрозділів, що брали участь в обороні Іловайська, у захисті Донецького аеропорту, в Дебальцевому. У нас представлені бойові нагороди наших бойових частин», - розповів журналістам один з організаторів виставки, голова громадської організації «Українська єдність» Ігор Кравець.У Херсоні вшанували пам'ять земляків, які загинули під Іловайськом у серпні 2014 року / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ
Учасник боїв в Іловайську (воював у складі батальйону «Донбас») Олександр Бондаренко - ще один організатор експозиції. Він розповідає, що на виставці змогли розмістити лише частину експонатів. Тут представлені, зокрема, і фотографії, зроблені безпосередньо в Іловайську та у «зеленому коридорі».
За словами Олександра Бондаренка, коли він згадує ті події, то відчуває і біль, і злість, і лють: «Усе мало бути не так, як сталося. Тому що ми першу половину Іловайська зайняли буквально за чотири години і зачистили її. І якби була підтримка, так, як нам обіцяли, то на наступний день ми б зачистили і другу половину Іловайська. Але ніхто не прийшов. У нас були великі втрати. На другий день у нас уже шестеро загинуло, закінчувалися боєприпаси. На підтримку ніхто не прийшов і нам довелося відступити. А потім вже, коли зайшли російські війська, це було вже оточення».
Сестра загиблого захисника України Максима Жекова – Інна – підкреслила, що обов’язок українців – пам’ятати, говорити про тих, хто загинув за Україну.
На церемонії відкриття читала власні вірші, присвячені батькові Андрію, який загинув в АТО, юна Лариса Байбуз. Тут також читали пророчі вірші з поетичної збірки загиблого в Іловайському котлі Романа Набєгова.
Військовий капелан, настоятель храму святої Олександри Андрій Калита згадав, як у ті дні в 2014 році молилися батьки, які ще не знали про долю своїх дітей. Він також розповів, що став хрещеним батьком для Сашка - сина загиблого в Іловайському котлі Павла Мазура.
Колишній політв’язень у Росії Володимир Балух, який відвідав виставку, зазначив у розмові з кореспондентом агентства, що для нього ті події у 2014 році стали моментом істини: з яким ворогом ми маємо справу, до чого може призвести довірливість і легковірність.
«Це дуже сумна дата. А ще це момент істини – з ким ми насправді маємо справу. Підступність у крові нашого ворога і тому всі ці розмови про «домовлятися», «дружити» - треба розглядати крізь призму цієї виставки. Ми маємо робити все, аби такого більше не траплялося. У першу чергу, помилка – наша довірливість. За багато років спільного вимушеного життя в одній державі нас розщепили: там же, мовляв, такі самі, як ми, ми майже однаковою мовою розмовляємо… от воно до чого призводить», - зазначив Балух.
Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.