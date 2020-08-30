У Херсоні виставкою вшанували пам'ять земляків, які загинули в Іловайську

У виставковій залі Херсонської організації спілки художників України відкрилася експозиція «Іловайськ. День пам‘яті», присвячена Дню пам'яті захисників України.

На церемонію прийшли рідні загиблих, бойові побратими, волонтери, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цій виставці представлені експонати, що були привезені з зони АТО, з зони бойових дій. Нове поповнення – це прапори та шеврони бойових підрозділів, що брали участь в обороні Іловайська, у захисті Донецького аеропорту, в Дебальцевому. У нас представлені бойові нагороди наших бойових частин», - розповів журналістам один з організаторів виставки, голова громадської організації «Українська єдність» Ігор Кравець.

У Херсоні вшанували пам'ять земляків, які загинули під Іловайськом у серпні 2014 року / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Учасник боїв в Іловайську (воював у складі батальйону «Донбас») Олександр Бондаренко - ще один організатор експозиції. Він розповідає, що на виставці змогли розмістити лише частину експонатів. Тут представлені, зокрема, і фотографії, зроблені безпосередньо в Іловайську та у «зеленому коридорі».

За словами Олександра Бондаренка, коли він згадує ті події, то відчуває і біль, і злість, і лють: «Усе мало бути не так, як сталося. Тому що ми першу половину Іловайська зайняли буквально за чотири години і зачистили її. І якби була підтримка, так, як нам обіцяли, то на наступний день ми б зачистили і другу половину Іловайська. Але ніхто не прийшов. У нас були великі втрати. На другий день у нас уже шестеро загинуло, закінчувалися боєприпаси. На підтримку ніхто не прийшов і нам довелося відступити. А потім вже, коли зайшли російські війська, це було вже оточення».

Сестра загиблого захисника України Максима Жекова – Інна – підкреслила, що обов’язок українців – пам’ятати, говорити про тих, хто загинув за Україну.

На церемонії відкриття читала власні вірші, присвячені батькові Андрію, який загинув в АТО, юна Лариса Байбуз. Тут також читали пророчі вірші з поетичної збірки загиблого в Іловайському котлі Романа Набєгова.

Військовий капелан, настоятель храму святої Олександри Андрій Калита згадав, як у ті дні в 2014 році молилися батьки, які ще не знали про долю своїх дітей. Він також розповів, що став хрещеним батьком для Сашка - сина загиблого в Іловайському котлі Павла Мазура.

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Колишній політв’язень у Росії Володимир Балух, який відвідав виставку, зазначив у розмові з кореспондентом агентства, що для нього ті події у 2014 році стали моментом істини: з яким ворогом ми маємо справу, до чого може призвести довірливість і легковірність.

«Це дуже сумна дата. А ще це момент істини – з ким ми насправді маємо справу. Підступність у крові нашого ворога і тому всі ці розмови про «домовлятися», «дружити» - треба розглядати крізь призму цієї виставки. Ми маємо робити все, аби такого більше не траплялося. У першу чергу, помилка – наша довірливість. За багато років спільного вимушеного життя в одній державі нас розщепили: там же, мовляв, такі самі, як ми, ми майже однаковою мовою розмовляємо… от воно до чого призводить», - зазначив Балух.

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.