На День шахтаря Шмигаль відвідає Донеччину

У неділю, 30 серпня, коли відзначатиметься День шахтаря, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Донеччину з робочим візитом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Завтра, 30 серпня 2020 року, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом відвідає Донецьку область», - сказали в ОДА.

Там зазначили, що в рамках робочої поїздки заплановано його спілкування з представниками ЗМІ, тому журналістів попросили пройти акредитацію.

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Інші заходи, в яких братиме участь Шмигаль на Донеччині, поки не анонсуються.

Професійне свято працівників вугільної промисловості України День шахтаря у цьому році буде відзначатися у неділю, 30 серпня.

Свято встановлено згідно з Указом Президента України «Про День шахтаря» від 16 серпня 1993 року № 304/93 і святкується в останню неділю серпня.