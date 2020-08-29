На Дніпропетровщині вшанували загиблих захисників України. Разом з іншими регіонами мешканці області долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

У Дніпрі урочистості пройшли на Алеї пам’яті біля облдержадміністрації, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Укрінформ.

На Дніпропетровщині вшанували пам’ять загиблих захисників України / Фото: Дніпропетровська ОДА

«Сьогодні вся країна вшановує пам’ять тих, хто віддав свої життя заради Батьківщини та мирного неба. Хто відстоював нашу незалежність та територіальну цілісність на Сході України. Імена загиблих Героїв – назавжди у наших серцях», - сказала заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай.

Вшанувати загиблих воїнів прийшли ветерани АТО/ООС, рідні Героїв, представники обласної влади, молодь та просто небайдужі містяни.

«Син дуже хотів бути морпіхом. Я не пускала його на війну, ховала документи, але він все одно пішов. Загинув 20 березня 2017 року під Водяним. Того дня дуже багато хлопців загинуло. У такі дати, як сьогодні, мами хлопчиків, які поклали свої життя заради країни, завжди збираються разом. Щоб ще раз пом’янути кожного», - розповіла мати загиблого учасника АТО/ООС Любов Польова.

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«Я б хотів, щоб таких «кривавих» дат взагалі не було. Щоб Україна не знала жахів війни. Але маємо Іловайськ, Дебальцеве та багато інших сумних подій, коли країна втратила своїх найкращих синів”, – сказав учасник Іловайських подій, заступник командира роти з озброєння окремого ремонтно-відновлюваного батальйону Геннадій Борщ.

Вшанування загиблих захисників України у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков

День пам’яті загиблих захисників вперше офіційно відзначили в Україні у 2019 році. Саме 29 серпня 2014 року на Сході України загинула найбільша кількість військових.