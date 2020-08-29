Суд Харкова арештував першого з 14 підозрюваних у нападі на автобус

Київський райсуд Харкова обрав міру запобіжного заходу першому з 14-х підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині - тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"Суд задовольнив клопотання прокурора та взяв під варту першого підозрюваного в нападі на автобус поблизу Люботина Харківської області, уродженця Дніпра, до 25 жовтня без права внесення застави", - зазначили у суді.

Захист підозрюваного, додали у суді, просив суд призначити підозрюваному домашній арешт.

Суд продовжує обрання міри запобіжного заходу іншим підозрюваним.

Під будівлею суду триває протест на підтримку затриманих. Учасники - активісти "Національного корпусу", "Фрайкору", "Правого сектору" - стоять із плакатами "Свободу патріотам".

За дотриманням порядку біля суду, спостерігають 250 правоохоронців, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області. Інцидентів немає.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшло декілька осіб і з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Згодом очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що 14 нападників затримали.

Внаслідок нападу постраждали четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Трьох постраждалих прооперували у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Станом на ранок 28 серпня стан усіх чоловіків медики назвали задовільним, усі перебувають у звичайних палатах.

Ілля Кива звинувачує у нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію «За життя» «злочинним угрупованням» і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі.

На опублікованому в соцмережах відео видно, як мікроавтобус закидують фаєрами, наздоганяють людей, двох чоловіків б’ють ногами та кийками, зокрема, по голові.

Фото: соцмережі, "Суспільне".