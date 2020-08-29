Журналіст Александров посмертно став почесним громадянином Слов'янська

Журналісту Ігорю Александрову, вбитому у 2001 році за свою професійну діяльність, посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин міста Слов’янська".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт міськради.

Рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Слов’янська” Александрову Ігорю Олександровичу (посмертно) ухвалене у п'ятницю, 28 серпня, на сесії Слов’янської міської ради.

Генеральний директор місцевої телерадіокомпанії «ТОР» Александров був вбитий у липні 2001 року. У своїй програмі «Без ретуші» він викривав корупційні зв’язки правоохоронних та кримінальних структур Донецької області.

У Слов’янську 7 липня 2001 року в приміщенні телекомпанії «ТОР» невідомі нападники бейсбольними битами завдали Александрову смертельних поранень. Він помер через кілька днів в лікарні, не приходячи до тями. Перед загибеллю готував до ефіру сюжет про зв'язки керівництва Донецької області із криміналітетом. Головою Донецької обласної державної адміністрації в той час (1997—2002) був Віктор Янукович.

Офіційна версія від правоохоронних органів була "помилкове вбивство". Слідство не взяло до уваги факти про серію критичних виступів журналіста, де колишні працівники Донецького УБОЗу свідчили про корумпованість обласної міліції та її зв'язки з кримінальними колами.

Ім'я Ігоря Александрова викарбувано на Меморіалі журналістів в Музеї новин у Вашингтоні (США).

У 2016 році він був нагороджений посмертно орденом Свободи "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".

Фото: ВВС