Зеленський у Каневі побував на могилі Кобзаря

Президент Володимир Зеленський у Каневі Черкаської області вшанував пам'ять українського поета та художника Тараса Шевченка, а також загиблих бійців АТО.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як розповіли в Офісі Президента, Зеленський відвідав Шевченківський національний заповідник, де розташований перший народний музей Шевченка – «Тарасова світлиця». Глава держави також побував у парковому комплексі, закладеному поряд з могилою Кобзаря в 1960-х рр. з нагоди 100-річчя від дня смерті та 150-річчя від дня народження поета.

Президент вшанував пам'ять Кобзаря та поклав квіти до його могили.

Він також поспілкувався з працівниками музею, які попросили доручити зрушити низку важливих питань, зокрема щодо ремонту цього та історичного музеїв. Окремо вони подякували главі держави за ініціативу «Великого будівництва» в галузі культури.

У Каневі Президент також вшанував пам'ять загиблих бійців АТО. Він поклав квіти до меморіалу пам’яті захисників України, що в центрі міста.

Зеленський також ознайомився з проблемою незавершеного будівництва міського будинку культури у Каневі та доручив виділити кошти на добудову його першої черги.

Як розповіли Президентові, зведення будинку культури розпочалося ще у 1985 році, а згодом, у 2003-2013 роках, недобудову періодично оновлювали. Під час останньої спроби реконструкції підрядники утеплили та оздобили фасад, фоє та сходи всередині приміщення, було влаштовано зовнішні та внутрішні мережі, оздоблено зал на 700 місць.

Представник підрядника зазначив, що для завершення будівництва необхідно орієнтовно 240 млн, а для першої черги будівництва – 70 млн грн.

"Володимир Зеленський відповів, що ці кошти можна буде виділити прямою субвенцією та передати об'єкт на баланс обласної влади. Водночас після огляду приміщень, зокрема актової зали, Президент наголосив, що всі роботи для здачі хоча б першої черги за бажанням можна завершити до кінця року", - поінформували у Офісі Президента.

Як повідомлялося, Президент 28 серпня перебуває з робочою поїздкою на Черкащині.

Фото: ОП