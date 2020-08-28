Сутичка з хасидами: мер Умані чекає на реакцію поліції

Міський голова Умані Олександр Цебрій очікує, що поліція дасть належну оцінку подіям цієї ночі, коли місцеві мешканці не пускали прочан-хасидів до району паломництва. Втім, він не виключив і можливість того, що мала місце провокація.

Про це Цебрій сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Я хотів би, щоб правоохоронці показово розібралися з цим питанням і дали правову оцінку. Якщо це провокатори, то вони повинні понести відповідальність згідно із законом", - сказав уманський мер.

Він зазначив, що не хотів би, щоб подібне ставалося в Умані чи ще десь в Україні. Міський голова збирається звернутися до уманчан і приїжджих, щоб надалі уникнути подібних інцидентів.

На відео люди, які затримували хасидів, стверджували, що будинок, до якого збиралися вселитися прочани, зведений незаконно.

Уманський голова поінформував, що в районі паломництва дійсно є незаконні будівлі.

"Велика кількість будівель у мікрорайоні зводиться без відповідних дозвільних документів. Ми з цього приводу звертаємося до суду. Наразі є навіть виконавчі провадження про демонтаж таких будівель. Про яку будівлю йдеться в даному випадку, я не знаю, але це питання повинно вирішуватися в судовому порядку після відповідних слідчих дій", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 серпня кілька місцевих жителів не пропускали паломників-хасидів у район паломництва на вул. Пушкіна, де розташоване поховання цадика Нахмана. Відео сутички було оприлюднене у Фейсбуці. Поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими.

Раніше агентство інформувало, що Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.