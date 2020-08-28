Через поромну переправу «Орлівка – Ісакча» перемістили перші 115 вантажівок з товарами
Як передає Укрінформ, про це повідомила прсслужба Одеської митниці.
"Пором у пункті пропуску «Орлівка – Ісакча» перевіз перші 115 вантажівок з товарами. Українські виробники експортують до Євросоюзу через поромну переправу запчастини до залізничних локомотивів, столярні вироби, сажу, картон тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на територію України поромом переміщують автомашини "з гідроксидом алюмінію, металоконструкції, посуд, текстильні вироби, цитрусові та сезонні фрукти".
Варто зазначити, що поромний комплекс «Орлівка – Ісакча» розпочав переміщення вантажних автомобілів 10 серпня цього року. Послуг з переміщення через Дунай легкових автомобілів працівники поромної переправи поки не надають.
Як повідомлялося, торік українська компанія «Поромний комплекс Орлівка» завершила будівництво низки об'єктів для забезпечення функціонування транскордонної переправи на Дунаї. У липні поточного року румунська компанія Navrom BAC SRL облаштувала міжнародний поромний пункт перетину румунсько-українського державного кордону між Ісакчею (Румунія) та Орлівкою (Україна).