Через поромну переправу «Орлівка – Ісакча» перемістили перші 115 вантажівок з товарами

Через українсько-румунську поромну переправу, що розпочала функціонувати у пункті пропуску "Орлівка – Ісакча", переміщено перші 115 вантажівок з товарами.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прсслужба Одеської митниці.

"Пором у пункті пропуску «Орлівка – Ісакча» перевіз перші 115 вантажівок з товарами. Українські виробники експортують до Євросоюзу через поромну переправу запчастини до залізничних локомотивів, столярні вироби, сажу, картон тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на територію України поромом переміщують автомашини "з гідроксидом алюмінію, металоконструкції, посуд, текстильні вироби, цитрусові та сезонні фрукти".

Варто зазначити, що поромний комплекс «Орлівка – Ісакча» розпочав переміщення вантажних автомобілів 10 серпня цього року. Послуг з переміщення через Дунай легкових автомобілів працівники поромної переправи поки не надають.

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Як повідомлялося, торік українська компанія «Поромний комплекс Орлівка» завершила будівництво низки об'єктів для забезпечення функціонування транскордонної переправи на Дунаї. У липні поточного року румунська компанія Navrom BAC SRL облаштувала міжнародний поромний пункт перетину румунсько-українського державного кордону між Ісакчею (Румунія) та Орлівкою (Україна).