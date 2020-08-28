На Вінниччині капітально відремонтували два мости

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» у с. Дзигівка Ямпільського району капітально відремонтували два мости.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Серед об’єктів дорожньої інфраструктури Ямпільського району, які увійшли до проєкту «Велике будівництво», - два мости через р. Коритна, що у с. Дзигівка, на км 15+372 та км 16+535 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-27-03 Качківка – Дзигівка – Михайлівка. Цьогоріч в рамках проєкту вдалося завершити спектр робіт з капітального ремонту споруди раніше встановленого терміну», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці мостові споруди збудовані на початку 50-х років минулого століття. З того часу роботи з реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів не проводилися.

Довжина першого мосту становить 18,5 м. Загальна ширина споруди – 11 м. Проїзна частина складається з двох смуг руху по 3 м кожна. Передбачено тротуар шириною 1,5 м з одного боку. Відповідно до проєкту, дотримано низку технічних характеристик щодо розробки земельного полотна та укріплення його укосів, влаштування дорожнього покриття та відповідних конструкцій, дорожніх знаків і бар’єрного огородження.

У результаті проведеного ремонту підвищено експлуатаційно-технічні показники споруди до належного рівня: зведена споруда з МГК (металева гофрована конструкція), укріплено лоток, русло та насип над МГК, укладено асфальтобетонне покриття, влаштовано тротуар, перильне огородження.

Підрядник гарантує відповідну якість наданих послуг та міцність штучної споруди, що забезпечують можливість безперервної і нормальної експлуатації протягом гарантійного строку, який становить 10 років.

Довжина іншого мосту, що на км 16+535 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-27-03 Качківка – Дзигівка – Михайлівка, становить 13 м. Загальна ширина споруди – 18 м. Проїзна частина складається з двох смуг руху по 3 м кожна. Передбачено тротуар шириною 1,5 м з одного боку.

У межах проєкту «Велике будівництво» вдалося завершити низку ремонтних робіт відповідно до технічних характеристик. Після ремонту міст відповідає сучасним будівельним нормам, подовжено термін експлуатації, підвищено його вантажопідйомність, забезпечено безпечний рух для всіх учасників дорожнього руху.

Фактична вартість виконання робіт з капітального ремонту мосту на км 15+372 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-27-03 Качківка - Дзигівка– Михайлівка становить 8,4 млн грн. Капітальний ремонт мосту на ділянці км 16+535 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-27-03 Качківка - Дзигівка – Михайлівка коштував 6, 9 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua