Синоптики прогнозують дощі, грози та до 30° тепла

В Україні у п’ятницю, 28 серпня, вдень очікується від 19 до 30° тепла, на Півночі та Сході місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 серпня хмарно з проясненнями. У північних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, у південній частині 25-30°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 серпня без опадів. Температура вдень 20-22°. На Київщині місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вдень 19-24°.