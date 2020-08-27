У баптистській церкві на Запоріжжі - спалах коронавірусу

У Пологівському районі на Запоріжжі спалах коронавірусу виявили у баптистській церкві. Наразі відомо про 18 хворих.

Про це під час презентації Центру протидії коронавірусу повідомила радниця голови ЗОДА з питань охорони здоров’я Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформу.

“У Пологівському районі в період з 8 по 26 серпня зареєстровано 53 випадки гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19. Встановлено, що 18 із них мають епідеміологічний зв’язок, всі захворілі відвідують Братство євангелістських християн баптистів”, - заявила Теряєва.

Із пресвітером церкви проведена розмова щодо профілактики коронавірусної інфекції, служіння в будинку молитви тимчасово припинені, проведена дезінфекція.

За словами заступника директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ Олександра Мащака, зрозуміти, що всі хворі пов’язані саме через релігійні погляди, було досить важко.

“Ми побачили, що хворіти стали люди, які, на перший погляд не пов’язані між собою ні у професійному, ні у соціальному сенсі. Згодом зрозуміли, що всі вони відвідують баптистську церкву, але на той час коронавірус вже вийшов за межі організації. Встигли захворіти члени їхніх родин та люди, що працюють на місцевому маслоекстракційному заводу. Маю надію, що ми локалізуємо спалах”, - прокоментував Мащак.

Як раніше повідомлялось, 20 серпня Пологівська місцева комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення ввести додаткові обмежувальні заходи. На території району заборонено проведення масових заходів. Пологівській міській раді рекомендовано припинити проведення ярмарок, перевести торгівлю продуктами харчування на організовані об’єкти ринкової торгівлі (що мають експлуатаційні дозволи).

Станом на ранок 27 серпня в Запорізькій області кількість хворих на коронавірус становила 1454 людей. На сьогодні продовжують лікуватись 608 хворих, 460 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів, 148 – в стаціонарах, 11 хворих на ліжках інтенсивної терапії, 1 хворий на апараті штучної вентиляції легень.

В ОДА створили центр протидії коронавірусу STOPCOVID19. Він буде оперативно інформувати населення регіону про перебіг карантину, кількість хворих.