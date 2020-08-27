На Рівненщині розгортають ще одну лікарню для хворих на COVID-19

Через зростання кількості хворих на коронавірус у Рівненькій області розгортають ще один лікарняний заклад для госпіталізації пацієнтів.

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні маємо розпорядження міністра охорони здоров’я України Максима Степанова про додаткову лікарню для госпіталізації хворих – Здолбунівську центральну районну лікарню. Прогнозувати зменшення захворювань на коронавірус поки, на жаль, ми не можемо. Ситуація змінюється щодня. Щодоби в області фіксується близько 90 нових хворих», - прокоментував сьогоднішнє розпорядження керівника МОЗу голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

Він також додав, що таке рішення значно розвантажить міську лікарню у Рівному, збільшить кількість ліжок для прийому хворих в області. А відтак – покращить надання медичної допомоги для мешканців Рівненщини.

Нині загальний відсоток завантаженості ліжкового фонду в області становить 49%. У перепрофільованих відділеннях – 25%, інфекційних – 79%, інтенсивної терапії – 42%.

На стаціонарному лікуванні перебувають 227 пацієнтів, 63 у тяжкому стані та двоє підключені до апарата ШВЛ.

В області мають резерв із 11 лікувально-профілактичних закладів другої хвилі, які можуть долучатися до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Станом на ранок 27 серпня на Рівненщині додалося ще 27 випадків захворювання. Таким чином, тут зафіксовано 8845 випадків захворювань на коронавірусну хворобу.

В області - 125 летальних випадків, спричинених COVID-19. За останню добу померли двоє людей.

Подолали хворобу 6211 жителів області.

Як повідомляло агентство, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.