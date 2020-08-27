На Рівненщині розгортають ще одну лікарню для хворих на COVID-19
Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні маємо розпорядження міністра охорони здоров’я України Максима Степанова про додаткову лікарню для госпіталізації хворих – Здолбунівську центральну районну лікарню. Прогнозувати зменшення захворювань на коронавірус поки, на жаль, ми не можемо. Ситуація змінюється щодня. Щодоби в області фіксується близько 90 нових хворих», - прокоментував сьогоднішнє розпорядження керівника МОЗу голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
Він також додав, що таке рішення значно розвантажить міську лікарню у Рівному, збільшить кількість ліжок для прийому хворих в області. А відтак – покращить надання медичної допомоги для мешканців Рівненщини.
Нині загальний відсоток завантаженості ліжкового фонду в області становить 49%. У перепрофільованих відділеннях – 25%, інфекційних – 79%, інтенсивної терапії – 42%.
На стаціонарному лікуванні перебувають 227 пацієнтів, 63 у тяжкому стані та двоє підключені до апарата ШВЛ.
В області мають резерв із 11 лікувально-профілактичних закладів другої хвилі, які можуть долучатися до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.
Станом на ранок 27 серпня на Рівненщині додалося ще 27 випадків захворювання. Таким чином, тут зафіксовано 8845 випадків захворювань на коронавірусну хворобу.
В області - 125 летальних випадків, спричинених COVID-19. За останню добу померли двоє людей.
Подолали хворобу 6211 жителів області.
Як повідомляло агентство, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.