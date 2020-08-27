На Львівщині почали будівництво нової дороги в об’їзд Трускавця

Напередодні розпочали будівництво автомобільної дороги Т- 14-02 Східниця – Пісочна. Вона матиме протяжність 4 км і дозволить здійснювати рух транспорту в обхід міста Трускавця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська ОДА.

“Нова ділянка дороги протяжністю 4 км дозволить здійснювати рух транзитного транспорту в обхід Трускавця. Це в свою чергу вбереже міські дороги від руйнування. Окрім того, новий обхід оминатиме карстові провалля, обвал яких призвів до руйнування автошляху. Тобто водії зможуть безперешкодно та безпечно пересуватись новою дорогою із двома однорівневими розв’язками”, - наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Загальна сума будівництва – понад 224 млн грн. Цьогоріч з державного бюджету скерували кошти у сумі 120 млн грн.

Дорожники вже проводять земляні та підготовчі роботи, на об’єкті працює важка техніка. Завершення будівництва заплановане на кінець 2021 року.

Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Як повідомляв Укрінформ, з наступного року планують будувати об’їзну дорогу у Львові за кошти Європейського інвестбанку. Фінансову угоду «Європейські дороги України III (Проєкт «Розвиток транс'європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Верховна Рада ратифікувала 25 серпня.