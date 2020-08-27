На Київщині Chevrolet влетів у бетонний паркан, двоє загиблих

У Київській області у результаті ДТП загинули двоє осіб, ще троє пасажирів отримали травми і були госпіталізовані.

Про це інформує поліція Київської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Трагічна автопригода сталась у місті Березань. Встановлено, що водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці знаходились водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці. 20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травмованих госпіталізували до медзакладу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) ККУ.

Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у Сколівському районі Львівської області через зіткнення легковика з маршруткою травмувалися п’ятеро людей, поліція відкрила кримінальне провадження.

Фото: Поліція Київщини