На Київщині Chevrolet влетів у бетонний паркан, двоє загиблих
Про це інформує поліція Київської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Трагічна автопригода сталась у місті Березань. Встановлено, що водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці знаходились водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці. 20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що травмованих госпіталізували до медзакладу.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) ККУ.
Розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, у Сколівському районі Львівської області через зіткнення легковика з маршруткою травмувалися п’ятеро людей, поліція відкрила кримінальне провадження.
Фото: Поліція Київщини