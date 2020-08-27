На Львівщині легковик зіткнувся з маршруткою, п'ятеро травмованих

У Сколівському районі Львівської області через зіткнення легковика з маршруткою травмувалися п’ятеро людей, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує поліція Львівської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«ДТП сталася 26 серпня о 23.25 на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Тухолька Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes - 37-річний іноземець, мешканець Луцька, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, за кермом якого перебував 33-річний житель Чернівецької області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія легкового авто та його 52-річну дружину госпіталізували у лікарню. Також тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів мікроавтобуса, віком 19, 20 та 29 років, мешканці Чернівецької області.

За фактом слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Уточнюється, що упродовж минулої доби на Львівщині сталася 81 ДТП, у яких двоє людей загинули, 11 були травмовані.

У поліції закликали громадян бути уважними та відповідальними на дорозі.

Як повідомлялося, у селі Гайок Кам’янка-Бузького району Львівської області унаслідок ДТП загинув 10-річний хлопчик, його батьків з тілесними ушкодженнями доправлено у лікарню.

Фото: Поліція Львівської області