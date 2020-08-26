“Слуга народу” представила кандидатів на посаду мера Дніпра та Кривого Рогу

“Слуга народу” представила кандидатів на посаду мера Дніпра та Кривого Рогу

Укрінформ
“Слуга народу” представила своїх кандидатів на посаду мера Дніпра та Кривого Рогу — це головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім І. Мечникова Сергій Риженко та депутат облради Дмитро Шевчик.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представлення команди партії “Слуга народу” у Дніпропетровській області відбулося в межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Дніпропетровської області.

"Ми дуже любимо Дніпро і будемо відстоювати його до перемоги. Ми разом будемо будувати нове місто. Обіцяю, я докладу всіх зусиль для цього", - сказав Риженко після представлення.

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Також на партійному заході презентовано регіональний план розвитку Дніпропетровщини.

У штабі партії запевнили, що «Слуга народу» має чіткий план дій, який дозволить покращити життя та підняти економіку регіону, а також команду, що втілюватиме його після місцевих виборів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 серпня перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.

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