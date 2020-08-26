“Слуга народу” представила кандидатів на посаду мера Дніпра та Кривого Рогу

“Слуга народу” представила своїх кандидатів на посаду мера Дніпра та Кривого Рогу — це головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім І. Мечникова Сергій Риженко та депутат облради Дмитро Шевчик.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представлення команди партії “Слуга народу” у Дніпропетровській області відбулося в межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Дніпропетровської області.

"Ми дуже любимо Дніпро і будемо відстоювати його до перемоги. Ми разом будемо будувати нове місто. Обіцяю, я докладу всіх зусиль для цього", - сказав Риженко після представлення.

Також на партійному заході презентовано регіональний план розвитку Дніпропетровщини.

У штабі партії запевнили, що «Слуга народу» має чіткий план дій, який дозволить покращити життя та підняти економіку регіону, а також команду, що втілюватиме його після місцевих виборів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 серпня перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.