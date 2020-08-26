У Харкові порізали банер на фасаді офісу ОПЗЖ

У Харкові вночі невідомі пошкодили фасад офісу приймальні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив голова Харківської міської організації ОПЗЖ Андрій Лесик у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Під прикриттям темряви вночі 26 серпня в Харкові скоєно напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційна платформа - За життя" і громадську приймальню депутата Харківської міської ради Лесика Андрія за адресою Полтавський шлях, 22. За цією адресою тільки вчора було відкрито офіс", - написав Лесик.

Як розповів він кореспондентові Укрінформу, невідомих не зупинило те, що офіс розташований по сусідству з Ленінським райсудом Харкова і обидва об'єкти охороняються: "Невідомі порізали банер на фасаді будинку, заклеїли наліпками з символікою організації Centuria табличку офісу і стіни фасаду, написали фарбою слова "Опустити вату". З ранку в офіс прийшли на роботу співробітники, але вони бояться відчинити вікна і двері, чекаючи нападу".

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області пояснюють, що про ситуацію дізналися об 11:40 від самого Лесика, який зателефонував по "102": "Слідчо-оперативна група наразі працює на місці події".

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня на акції протесту медиків проти відсутності фінансування пологового будинку невідомі облили зеленкою голову міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика, який брав участь в акції на боці медиків. Пізніше на сайті "Фрайкора" з'явилася інформація про те, що це зробили їхні активісти.