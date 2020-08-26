Святкування Рош га-Шана в Умані: масові заходи можуть заборонити у четвер

Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер на засіданні ухвалить рішення про заборону масових заходів під час святкування Рош га-Шана в Умані через пандемію COVID-19.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звертаюсь до комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, аби завтра ми розглянули заборони масових заходів під час святкування іудейського Нового року Рош га-Шана”, - зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що отримав звернення з цього приводу від професора Роні Гамзу, який є керівником проєкту координації щодо коронавірусу в Державі Ізраїль. “У цьому листі відповідальний за протидію пандемії просить і висловлює занепокоєння потенційними урочистостями за участю десятків тисяч людей у місті Умань”, - додав Прем’єр.

Уряди України та Ізраїлю 18 серпня оприлюднили заяву, в якій закликають усіх прочан, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію.

У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

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На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України 9 липня наголошувалося, що прибуття десятків тисяч прочан-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 липня пообіцяв, що уряд всебічно розгляне питання щодо можливості приїзду цієї осені прочан-хасидів і ухвалить зважене рішення.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем прощі масовоїъпослідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн.