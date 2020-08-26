Київщина готує лікарні “другої хвилі” для хворих на коронавірус

Київщина готує лікарні “другої хвилі” для хворих на коронавірус

Укрінформ
Лікарні "другої хвилі" Київщини готуються до прийому хворих на коронавірус. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації у Фейсбуці.

"В Київській області лікарні "першої хвилі", що приймають хворих на COVID–19, заповнені на 32,6%. З 825 ліжок зайняті 269. У 176 пацієнтів підтверджено інфікування COVID-19, інші 93 пацієнта очікують на результат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в закладах охорони здоров’я "другої хвилі" під надання медичної допомоги хворим на коронавірус перепрофільовано 95 ліжок.

Зокрема, за минулу добу в області зафіксована рекордна кількість захворювань – 95 випадків. Всього за період епідемії в області лабораторно підтверджено 5210 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них - у 440 дітей. Серед загальної кількості хворих COVID-19 виявлено у 727 медичних працівників.

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"За рішенням Державної комісії ТЕБ і НС частина регіону перебуває у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус. Ще частина - у "жовтій". Варто дотримуватись карантинних заходів, щоб ситуація не стала ще гіршою. Влада та медики роблять все можливе, щоб врятувати здоров‘я та життя мешканців, просимо і людей не ставитися байдуже і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки", - зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Як повідомлялося, в Україні на 26 серпня зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальні, 53 454 пацієнти одужали.

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