Київщина готує лікарні “другої хвилі” для хворих на коронавірус

Лікарні "другої хвилі" Київщини готуються до прийому хворих на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації у Фейсбуці.

"В Київській області лікарні "першої хвилі", що приймають хворих на COVID–19, заповнені на 32,6%. З 825 ліжок зайняті 269. У 176 пацієнтів підтверджено інфікування COVID-19, інші 93 пацієнта очікують на результат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в закладах охорони здоров’я "другої хвилі" під надання медичної допомоги хворим на коронавірус перепрофільовано 95 ліжок.

Зокрема, за минулу добу в області зафіксована рекордна кількість захворювань – 95 випадків. Всього за період епідемії в області лабораторно підтверджено 5210 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них - у 440 дітей. Серед загальної кількості хворих COVID-19 виявлено у 727 медичних працівників.

"За рішенням Державної комісії ТЕБ і НС частина регіону перебуває у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через коронавірус. Ще частина - у "жовтій". Варто дотримуватись карантинних заходів, щоб ситуація не стала ще гіршою. Влада та медики роблять все можливе, щоб врятувати здоров‘я та життя мешканців, просимо і людей не ставитися байдуже і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки", - зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Як повідомлялося, в Україні на 26 серпня зафіксовано 1 670 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальні, 53 454 пацієнти одужали.