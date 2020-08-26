У Коломиї підприємці мітингують проти "червоних" карантинних обмежень

У місті Коломия Івано-Франківської області, яке з 24 серпня віднесено до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки, кілька десятків підприємців вимагають зняти карантинні обмеження.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення у Фейсбуці.

«Сьогодні ми відстоюємо свої права на працю та права наших дітей. Ми звертаємось до мера Ігора Слюзара з вимогою відкрити всі установи, підприємства, спортивні зали, дитячі заклади освіти, школи та інші… Ми маємо сім’ї, які хочуть їсти, мають потребу в ліках, одязі та інших засобах існування… Дайте можливість нашим дітям навчатися та відвідувати дитячі садки», - написала у соцмережі мешканка Коломиї Оксана Томич, яка оприлюднила відео акції біля міськради.

Наразі у Коломиї проходить у режимі відеоконференції позачергова сесія міської ради.

Як повідомляло агентство, на Прикарпатті з 24 серпня до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки увійшли Ковсівський, Городенківський, Тисменицький райони та місто Коломия.

В Коломиї закрили 11 дитсадків та зупинили громадський транспорт. Натомість відновили спецрейси громадського транспорту для медиків, працівників органів місцевого самоврядування, продуктових магазинів та аптек. Навчальний рік у Коломиї планують розпочати 7 вересня у звичному режимі.

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Станом на 26 серпня на Прикарпатті зареєстровано 8321 випадок захворювання на COVID-19.

В Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу – 1670 нових випадків.

Фото: gk-press.if.ua