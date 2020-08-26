Мер Миколаєва розповів про обшуки у міськраді

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що обшуки у міськраді стосуються подовження договору оренди землі одній з фірм, що будує багатоквартирний будинок, і по цій справі міська влада вже надавала документи прокуратурі і поліції.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відповідний пост Сєнкевича у Фейсбуці.

«В Миколаївській міській раді проводяться обшуки. Справа стосується подовження договору оренди землі фірмі «Альянс Інвест Миколаїв», що будує багатоквартирний будинок на 9-й Слобідській. З приводу цієї справи ми вже декілька раз надавали на вивчення документи і прокуратурі, і поліції. Сьогодні навіть триває розгляд справи в Господарчому суді з прокуратурою про те, що в цьому випадку все законно», - написав Сєнкевич.

Він також висловив невдоволення тим, що обшуки проводили "з десяток правоохоронців, троє з яких були з автоматами" та висловив думку, що якби правоохоронці займалися "справжніми злочинцями" і почали робити це раніше, то у Миколаєві зі схилів Південного Бугу з одеського напрямку "нас вже зустрічав сучасний гарний готель. А десятки недобудов у місті не простоювали б роками".

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Як уже повідомляв Укрінформ, 26 серпня у Миколаївській міськраді поліція проводить обшуки у супроводі спецпризначенців у рамках кримінального провадження за ознаками ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем». Йдеться про слідчі дії в управлінні земельних ресурсів, Центрі надання адміністративних послуг та управлінні архітектури.

Фото: СВІДОК.info