"Свобода" визначилася із кандидатом у мери Житомира

Кандидатом на посаду Житомирського міського голови від ВО «Свобода» буде Сидір Кізін.

Як передає Укрінформ, про це кандидат повідомив у Фейсбуці.

«Іду в мери Житомира: разом ми зробимо наш Житомир містом, в якому хочеться жити!», - йдеться у дописі.

Сидір Кізін – голова фракції ВО «Свобода» у Житомирській обласній раді. На сайті облради зазначається, що він є директором ТОВ «Юридична фірма «Кізін Чібісов та партнери».

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Упродовж березня-липня 2014 року Кізін був головою Житомирської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, кандидатом у мери Житомира від партії «Слуга народу» буде ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов.