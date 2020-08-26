"Свобода" визначилася із кандидатом у мери Житомира
Укрінформ
Кандидатом на посаду Житомирського міського голови від ВО «Свобода» буде Сидір Кізін.
Як передає Укрінформ, про це кандидат повідомив у Фейсбуці.
«Іду в мери Житомира: разом ми зробимо наш Житомир містом, в якому хочеться жити!», - йдеться у дописі.
Сидір Кізін – голова фракції ВО «Свобода» у Житомирській обласній раді. На сайті облради зазначається, що він є директором ТОВ «Юридична фірма «Кізін Чібісов та партнери».
Упродовж березня-липня 2014 року Кізін був головою Житомирської ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, кандидатом у мери Житомира від партії «Слуга народу» буде ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов.