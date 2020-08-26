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Вибух у "Десні": двоє постраждалих військових - у комі

Укрінформ
Двоє постраждалих від вибуху гранати у військовому гуртожитку навчального центру "Десна" на Чернігівщині перебувають у медикаментозній комі, стан обох - важкий.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба навчального центру "Десна".

"Цивільна дівчина та військовослужбовець знаходяться в Головному військовому клінічному госпіталі. Обоє - в комі (медикаментозній). Стан їхній оцінюється як важкий та стабільно важкий. Постраждалій вчора була проведена операція", - ідеться у пості.

Ще одна постраждала - дівчина-військовослужбовець - також знаходиться під наглядом лікарів госпіталю з травмою ока.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем керівництва навчального центру. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Зокрема, сьогодні, 26 серпня, до госпіталю направлені 30 донорів крові.

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Як повідомляв Укрінформ, вибух у гуртожитку 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ в селищі Десна Чернігівської області стався 24 серпня близько 17.30. У результаті один військовослужбовець загинув, двох людей, в тому числі, цивільну дівчину, поранено.

За інформацією пресслужби навчального центру, вибух стався "внаслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців". За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство".

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