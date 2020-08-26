Поліція прийшла з обшуком до Миколаївської мерії
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.
«26 серпня слідчі ГУНП в Миколаївській області та співробітники Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції у супроводі спецпризначенців у рамках кримінального провадження за ознаками ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» ККУ проводять слідчі дії в управлінні земельних ресурсів, Центрі надання адміністративних послуг та управлінні архітектури Миколаївській міської ради", - йдеться у повідомленні.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
У свою чергу, міський голова Олександр Сєнкевич вважає це передвиборним піаром. Про це очільник міста заявив 26 серпня під час засідання міськвиконкому.
«Попереду вибори, отож будуть і обшуки, і затримання, і звинувачення. Потім пройдуть вибори і все розсиплеться. Отож треба бути готовими», - Сєнкевич.