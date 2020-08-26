У середу в Україні - короткочасні дощі, місцями грози

У середу, 26 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі у північно-східній частині, на решті території без опадів.

Температура вдень 21-31°. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

26 серпня вдень подекуди у північно-східній частині короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, вдень у західних та східних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень у західних, північних, більшості центральних областей 21-26°, на решті території 26-31°.

Також синоптики попередили, що 26 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 серпня вдень без опадів. Температура вдень 22-24°. На Київщині вдень без опадів. Температура вдень 21-26°.