У Житомирі сильна злива затопила вулиці

У Житомирі вечірня злива, що тривала близько пів години, затопила вулиці.

Як передає Укрінформ, відео затопленої вулиці опублікував у Фейсбуці користувач Олександр Шевчук.

«Житомирська Венеція…», - написав Шевчук.

Зокрема, на його відео можна побачити затоплене перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, через яку проходять трамвайні колії. Цю ділянку постійно підтоплює під час сильної зливи.

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Злива у Житомирі розпочалася після 19.00 і тривала близько 30 хвилин.