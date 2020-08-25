У Житомирі сильна злива затопила вулиці
Відео
Укрінформ
У Житомирі вечірня злива, що тривала близько пів години, затопила вулиці.
Як передає Укрінформ, відео затопленої вулиці опублікував у Фейсбуці користувач Олександр Шевчук.
«Житомирська Венеція…», - написав Шевчук.
Зокрема, на його відео можна побачити затоплене перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, через яку проходять трамвайні колії. Цю ділянку постійно підтоплює під час сильної зливи.
Злива у Житомирі розпочалася після 19.00 і тривала близько 30 хвилин.