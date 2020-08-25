У Чернівцях помер громадянин Італії із коронавірусом

У Чернівцях за минулу добу померли 5 пацієнтів із двобічними пневмоніями, у 4 із них був підтверджений коронавірус. Серед померлих був і 76-річний громадянин Італії.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків. У всіх були важкі двобічні пневмонії. Чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Останній тиждень був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер в обласній лікар", - йдеться у повідомленні.

Також серед померлих пацієнтів із підтвердженим COVID-19 були двоє 50-річних чоловіків із Чернівців.

Крім того, в обласній адміністрації зазначили, що зросла кількість госпіталізованих осіб із підозрою на коронавірус.

"У лікарнях області станом на 25 серпня перебуває 597 людей. Із них у 375 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За минулу добу до лікарень госпіталізували 50 осіб", - додали в ОДА.

У медичних закладах станом на 25 серпня лікують 39 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 33, на апаратах штучної вентиляції легень – 1.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

У Чернівецькій області зафіксували 9371 випадок COVID-19. Із них 5920 пацієнтів одужали, 266 людей померли.