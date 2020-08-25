Подарунок до Дня Незалежності: МХП влаштував триденне кіносвято

У Миронівці, Каневі та Степанцях відбулися безкоштовні кінопокази просто неба, присвячені Дню Незалежності України. Організатор кіносвята - Благодійний фонд «МХП — Громаді».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«До Дня Незалежності України, в Миронівці, Каневі та Степанцях відбулися безкоштовні кінопокази просто неба. Глядачі отримали змогу побачити касові хіти «Фокстер і Макс» і «Мої думки тихі» та потрапити на прем’єрний показ довгоочікуваного фільму-притчі «Толока» за участі режисера Михайла Іллєнка» - йдеться у пресрелізі МХП.

Зазначається, що організатором кіносвята виступив Благодійний фонд «МХП — Громаді» в партнерстві з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!».

«Серед усіх проєктів, які реалізуються Благодійним фондом «МХП — Громаді», цим я пишаюсь найбільше! Ми даємо людям їжу для роздумів і безпечне та цікаве дозвілля. В той же час, ми сприяємо розвитку та популяризації сучасного українського кінематографа та надаємо майданчик для спілкування його авторів з безпосереднім глядачем. Це вдвічі цінніше в невеликих містах та селах, таких, як Миронівка, Канів і Степанці, де, на жаль, немає постійно діючих кінотеатрів. Це ключовий для МХП регіон, тож для нас вкрай важливо, щоб люди мали все для комфортного та різноманітного життя. Я впевнена, що це найкращий подарунок до Дня Незалежності!» — ділиться враженнями директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді» Тетяна Волочай.

Як зазначається у пресрелізі МХП, розпочалось триденне кіносвято з Миронівки, де 21 серпня, на Центральному стадіоні відбувся показ сімейного фільму «Фокстер і Макс». Картина, що розповідає про пригоди 12-річного хлопчика та його робо-пса, зібрала справжній аншлаг серед містян та жителів громади.

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«Я дуже радий, що такий проєкт знайшов реалізацію та надзвичайно щасливий працювати з такими партнерами, як МХП. Сподіваюсь, ці покази стануть тільки початком плідної та довготривалої співпраці, яка дозволить познайомити з сучасним українським кіно ще дуже багато людей», — зауважив голова Асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське» Андрій Різол.

Вже 22 серпня Канів приймав у себе особливу кіноподію — прем’єрний спецпоказ довгоочікуваного фільму-притчі «Толока» за шевченківськими мотивами. Презентував стрічку сам режисер, Михайло Іллєнко. Ідею картини, на яку його надихнув старший брат, Юрій Іллєнко, маестро виношував понад 50 років. У гостей була змога взяти автограф та поспілкуватися з автором.

«Якось давно Юрій мені сказав: “Ось дивись, хата це не просто споруда, це — стратегія виживання України, стратегія незнищенності України. І яка б не була біда: чи то блискавка, чи то війна, але згоріла хата. І нова хата, навіть якщо і не на цьому місті, але з’явиться. Люди протягом одного дня піднімають стіни, і це — шанс на виживання, шанс на продовження життя”. Мене ці слова дуже вразили», — розповів режисер «Толоки» Михайло Іллєнко.

Завершенням кіносвята від МХП став показ ліричної комедії «Мої думки тихі», що відбувся в Степанцях 23 серпня, на День Державного Прапора. Люди з усієї Степанецької громади зібрались на стадіоні «Маракана».

У МХП також поінформували, що невеличким бонусом на всіх показах стала добірка українських короткометражних фільмів від проєкту «Дивись українське!», які передували основному сеансу. Загалом за три дні близько 1500 людей відвідали відкриті кінопокази проєкту «Дивись українське з МХП!». Усі заходи проводились з дотриманням карантинних обмежень.

Як повідомлялося, нещодавно в Черкаській області за сприяння Благодійного фонду «МХП — Громаді» відбувся фестиваль «Крутий заміс».

Фото: МХП