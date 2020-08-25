На Київщині за добу - 91 випадок COVID-19

У Київській області за добу підтвердили 91 новий випадок коронавірусної хвороби.

Минулого тижня кількість зареєстрованих випадків за добу становила 73-78. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 5115 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 438 дітей та у 711 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 91 новий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 7-ми дітей віком від 1 до 13 років та 84 дорослих.

З них 5 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 86 осіб перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 834 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 4281 особа.

Одужали загалом 3384 особи, з них 288 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу надійшло 63 повідомлення про одужання.

Всього за період епідемії у Київській області померли 84 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 8528 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 82 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 14828 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.