Чи втримається Труханов біля штурвалу "морської столиці"?

Порівняно з перегонами-2014, виборчі настрої в Одесі зараз виглядають більш консервативними

Складна передвиборча ситуація на Одещині обумовлює виникнення несподіваних політичних конфігурацій. Одна з таких – об'єднання зусиль політсили "Довіряй ділам" і Народної партії. Заради перемоги на мерських перегонах Геннадія Труханова і формування в облраді впливової політичної фракції "Довіряй ділам" на чолі з ексголовою Одеської ОДА Сергієм Гриневецьким.

ОБ’ЄДНАНА КОЛОНА ТРУХАНОВА

Чи випадковий альянс? Виявляється, ні: уперше Труханов балотувався й був обраний у 2006 році до Одеської міськради як висуванець міської організації Народної партії, розповів в ефірі місцевого телеканалу "народник" Сергій Гриневецький.

"На початку поточного року ми обговорили ситуацію і вирішили йти на місцеві вибори об'єднаною колоною. Це не суперечить рішенням наших політсил, одна з яких свого часу створила розгалужену мережу партосередків у сільських районах Одещини. А партійні осередки "Довіряй ділам" розвинуті насамперед в облцентрі", – підкреслив Гриневецький.

За його словами, всі міські та районні осередки Народної партії підтримали ідею об'єднання з партією "Довіряй ділам", а сам він прийняв пропозицію очолити облорганізацію "ДД" і список партії до обласної ради. "Оскільки, по-перше, не бачу сполучної ланки між містом і областю, а по-друге, немає такої ланки між областю й центром. Враховуючи багаторічний досвід, вважаю, що це дасть змогу знайти шляхи для розвитку міста й регіону".

КОНКУРЕНТИ

Тим часом стало відомо, хто буде першою офіційною конкуренткою Труханова на мерських виборах-2020. З'їзд партії «Голос» висунув кандидатом на посаду Одеського міського голови Наталію Делієву – директора Першого благодійного театрального фонду, яка водночас є президентом фестивалю «Руде місто» та головою ГО «Асоцiацiя жiнок України «Дiя».

Працювала директором комік-трупи «Маски» і театру «Дом клоунів». Чоловік Наталії – Лев Делієв, звукорежисер трупи «Маски» та брат Георгія Делієва, художнього керівника трупи «Маски», режисера, актора, народного артиста України. Георгій Делієв відомий проросійською позицією, хоча сама Наталія в соцмережі позиціонує себе як українська патріотка.

Імена наступних кандидатів невідомі: у штабах політсил «Слуга народу», "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та інших продовжують "тримати паузу" – йде погодження кандидатур. Приміром, відомий комік Олег Філімонов підтвердив журналістам отримання пропозиції від "Слуги народу" щодо висування своєї кандидатури в мери, але сам поки не визначився. Натомість нардеп від цієї політсили Артем Дмитрук ініціював 19 серпня в ефірі одного з телеканалів власне самовисунення: "Я відповідаю за свої слова, за свої дії й за те, що можу виграти у людини, яка зараз займає місце міського голови». Причому незалежно від того, зауважив Дмитрук, чи підтримає партія його кандидатуру...

Третьою потенційною конкуренткою Труханова може стати Тетяна Плачкова – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", що спільно з однопартійцем Миколою Скориком недавно відкрила офіс поряд із адмінбудівлею мерії, на Ланжеронівській, 3, де планують проводити засідання "опозиційного виконкому". А на День Незалежності Плачкова навіть "засвітилася" у невеличкому скандалі. Вона разом із головою депутатської групи політсили в Одеській міськраді Богданом Гігановим давала інтерв'ю телеканалу ZIK біля верхівки Потьомкінських сходів. Під час прямого ефіру до них підбігли агресивно налаштовані молоді люди, що викрикували нецензурні речівки. У результаті виникла штовханина, під час якої нападники перекинули обладнання телеканалу, а також відтіснили Гіганова вниз сходами. Щоправда, при цьому ніхто не постраждав, але інцидент дав привід Плачковій звинуватити Геннадія Труханова у провокації та дружбі з "праворадикалами" для залякування політичних опонентів. І водночас, ще раз нагадати про себе.

«Це абсолютна провокація. Я вітаю мера Труханова, який привів сюди цих провокаторів. Пан мер – це ваші люди, це ви зараз це робите – але ви нас не переможете! Як би ви цього не хотіли», – прокоментувала інцидент Плачкова. Заяву було виставлено на сайті ОПЗЖ під красномовним заголовком "Труханов найняв праворадикалів, які напали в Одесі на депутата від ОП-ЗЖ Тетяну Плачкову".

У штабі партії "Європейська солідарність" потенційним кандидатом у мери називають директора служби таксі "Бонд" Петра Обухова. Однак остаточне рішення ухвалять, як було заявлено 20 серпня, за результатами праймерізу кандидатів на місцеві вибори. Онлайн-голосування за кращих претендентів від партії відбудеться 27-31 серпня. Головні критерії – попередні здобутки кандидатів, які мають проєвропейські погляди, є патріотами України і щиро бажають поліпшити життя в місті.

МЕР КАМПАНІЮ РОЗПОЧАВ

Що ж стосується чинного мера Геннадія Труханова, то свою передвиборчу кампанію, на думку політологів, він фактично розпочав ще в середині липня, здійснивши спільно з водолазами підводне обстеження аварійного танкера Delfi. Після чого зняв акваланг і звернувся через телеканали з вимогою до обласної влади: підняти з мілини й відбуксирувати судно з міського пляжу "без розпилу корпусу", оскільки це загрожує забрудненню узбережжя нафтопродуктами.

Власне, в такий спосіб мер регулярно доносить до одеситів інформацію про ініціативи й здобутки своєї команди, а також виконання передвиборчих обіцянок, підтримуючи через пул підконтрольних ЗМІ та міські ресурси зовнішньої реклами реноме енергійного й ефективного господарника. "Будинок Руссова повернуто одеситам", "Траса здоров'я – єдиний велопішохідний маршрут", "Центр адмінпослуг – під одним дахом", "Реставровано колонаду Воронцова" – такі повідомлення, ілюстровані величезними фотографіями, – на десятках бордів уздовж вулиць Одеси. І заміри соціологами громадської думки про діяльність мера незмінно підтверджують його високий рейтинг серед виборців.

Ймовірно, на це був спрямований також його триденний "візит" до міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Адже 23 серпня харків'яни святкували День міста і 77-річчя звільнення від нацистських загарбників, про що Труханов і написав у наказі щодо свого відрядження, розміщеному на сайті міськради.

ЩО КАЖУТЬ СОЦІОЛОГИ

Варто зауважити, що проведене влітку опитування одеситів соціологічною групою "Рейтинг" показало: на виборах Труханова готові підтримати 48,7% виборців, причому відрив від найближчого потенційного конкурента – Міхеіла Саакашвілі становить 35%. А в разі балотування у мери Сергія Ківалова, соціологи спрогнозували йому підтримку з боку 8,5% жителів "морської столиці", що вже визначились і мають намір взяти участь у виборах. Ще нижчий рівень електоральних симпатій у потенційних кандидатів на мерський мандат Олексія Леонова від "Слуги народу" (7,0%), що теж має мерські амбіції, у Тетяни Плачкової від ОПЗЖ (5,1%), Едуарда Гурвіца від "Удару" (4,1%), а рейтинги інших кандидатів — менші за 3%.

Коментуючи на прохання Укрінформу результати опитування 1200 одеських респондентів соціологами групи "Рейтинг", політичний аналітик Ярослав Католик констатував, що зараз уже можна сказати: минулорічний запит виборців на "швидкі зміни" та "нові обличчя" політиків не справдився.

"Через рік після парламентських виборів значна частина виборців, що керувалися гаслом "гірше не буде", розчарувалась у своїх обранцях. Як виявилось, може бути й гірше. Водночас електорат отримав щеплення від захоплення популізмом, і в жовтні поточного року такої шаленої підтримки, як торік, не матиме на місцевих виборах жоден з учасників виборчих перегонів. Оскільки сподівання на обіцяні швидкі зміни на краще розвіялись, і багато хто відчув себе ошуканим майстрами обіцянок і жорсткої риторики. Тому рейтинг "Слуг народу" в Одесі та регіоні падає, а старих політсил, наприклад, "Опозиційної платформи – За життя", почав зростати, особливо серед проросійського електорату", який у 2014 році почувався розгубленим і невпевненим", – зазначив Католик.

З огляду на це, упевнений політичний аналітик, шанси Труханова утриматись біля штурвалу "морської столиці" дуже високі: "Навряд чи висуванець якоїсь із політсил зможе восени набрати більше голосів, ніж він. Хоч певна частина виборців проголосує за його конкурента – успішного 38-річного підприємця Петра Обухова, якого може висунути в мери "Європейська солідарність". Та чи зможе він перемогти чинного мера? У мене є сумніви. Чи є перспектива посісти мерське крісло у ректора НУ "ОЮА" Ківалова? Так само маловірогідно". Його спроба перемогти Труханова на минулих виборах завершилась гучним фіаско – довелось просто знятися з перегонів. Хіба що знову вдасться до попередньої стратегії: оголосить про наміри заради хайпу, щоб водночас привернути увагу виборців до балотування представників очолюваної політсили до місцевих рад.

Інша справа – балотування в мери висуванця партії "Слуги народу", яка все ще має високу підтримку, акцентує Католик. Але про що може свідчити намір штабу цієї політсили висунути на виборчі перегони з Трухановим відомого коміка Філімонова? Можливо, спробу зробити ставку на людину, з якою буде не соромно програти. Щоб потім сказати: ми не підігравали Труханову – виставили ж кандидатуру, щоб поборотись за крісло мера, але не пощастило. Думаю, якби ця політсила справді хотіла зміни міського голови, то Труханов зазнав би нещадної критики за промахи в управлінні мегаполісом, наприклад, за допущення незаконної забудови приморських схилів...

За словами аналітика, "вчергове розчаровує позиція представників проукраїнських партій, що знов демонструють неготовність до єднання заради створення впливової депутатської коаліції в Одеській облраді, а на міському рівні – висунення авторитетного лідера, який би міг кинути виклик Труханову. Схоже, чи не єдину небезпеку для чинного мера становить судовий процес, в якому політик бере участь у статусі обвинуваченого. Оскільки в разі винесення у вересні суддями ВАКС обвинувального вердикту виникла б загроза його зняття з виборчих перегонів".

ДВІ ХВИЛІ ЗНЕВІРИ

У свою чергу, голова одеської облорганізації Комітету виборців України Анатолій Бойко прокоментував результати заміру електоральних настроїв одеситів, згідно з якими представників партії "Слуга народу" готові підтримати на цьогорічних виборах до міськради 26,9% респондентів, висуванців "Опозиційної платформи – За життя" – 18,5%, "Довіряй ділам" – 16,8%, партії Шарія – 6,97%, "Європейської солідарності" – 6,64%.

Соціологічні дослідження свідчать, що порівняно з перегонами-2014 "виборчі настрої в Одесі зараз виглядають більш консервативними. Люди схильні голосувати за те, що для них є більш зрозумілим і звичним. А з другого боку, також є бажання певною мірою "помститися" на виборчих дільницях тим провладним політикам, що не виправдали довіри, і підтримати їхніх опонентів", зауважив експерт.

Ці настрої обумовлені, на погляд Бойка, тим, що за останні шість років виборці пережили дві великі хвилі зневіри. Спершу через діяльність тієї команди, що прийшла до влади після Майдану і не до кінця виконала передвиборчі обіцянки. З іншого боку, ще більший кредит довіри було надано Зе-команді, але після року керування країною видно, що теж далеко не все робиться".

І знов спостерігаємо зневіру виборців, додав лідер облорганізації КВУ. Крім того, пандемія, явища соціально-економічної кризи теж зумовлюють невисоку підтримку політпартій. Хоч нинішня підтримка є "стартовою": виборча компанія може внести корективи, і ми можемо побачити серед переможців виборів, наприклад, до Одеської міськради, також представників інших політсил.

На думку експерта, щодо того, з ким новообраний мер створюватиме коаліцію, поки говорити зарано. Але можна спрогнозувати, що в разі продовження повноважень Труханова депутатська більшість міськради вже не буде для нього такою "комфортною".

Принаймні, за даними останніх соцдосліджень, зауважив Бойко, "партія "Довіряй ділам" навряд чи здобуде стільки ж депутатських мандатів, як у поточній каденції. Звісно, можна припустити, що Труханов спробує провести до міськради "своїх людей" через списки інших партій. Але чи вдасться здійснити такі комбінації?"

За словами експерта, поки що організатори й учасники виборчих перегонів перебувають у передстартовій ситуації. Багато що проясниться лиш у вересні, коли партії висунуть кандидатів на посади депутатів і голів місцевих рад та відбудеться їх реєстрація. Коли будемо знати позиції й остаточні виборчі конфігурації політсил, тоді й можна буде більш кваліфіковано розставити акценти.

Михайло Аксанюк. Одеса

Фото автора і Dumskaya.net