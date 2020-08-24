У Кривому Розі чоловік підірвав гранату, є поранені

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік кинув гранату у своїх знайомих, унаслідок чого четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Укріформ із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення про вибух надійшло до поліції 23 серпня близько 23.00. Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту 44-річний чоловік кинув гранату у бік знайомих.

"В результаті вибуху постраждали четверо чоловіків. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями їх доправили до лікарні", - поінформували у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Чоловіка, що кинув гранату, затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.