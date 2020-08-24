У День Незалежності України у Львові відбувся Марш Нескорених, який закінчився спільною молитвою у Гарнізонному храмі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це вже вдруге проходить у Львові такий марш. І думаю, що то вже має бути така традиція. Щоб "Слава Україні! Героям Слава!" було чути по цілому місту і відлунням до наших хлопців на фронті. Щоб вони відчували нашу підтримку", — сказав ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв, який торік був ініціатором проведення такого маршу.

Марш стартував на Личаківському кладовищі, сотні військових, волонтерів, ветеранів, родичів героїв, львів’ян та гостей міста з державною символікою під супровід оркестру та патріотичні гасла пройшли центральними вулицями Львова.

Першою зупинкою святкової ходи став військовий госпіталь, де подякували пораненим хлопцям, які там зараз лікуються, та занесли їм подарунки.

Затим колона рушила на коротке Віче біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

У Львові відбувся Марш Нескорених / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

«Я дякую насамперед воїнам, яких я зустріла у Львівському шпиталі на протязі шести років. Дякую тим, чиї імена я згадую щовечора і прошу для них у Бога здоров’я, доброї долі і гідного життя, я згадую своїх знайомих, а ви згадуйте своїх, бо їх сотні і сотні. Вони поклали за нашу свободу душу і тіло, і я хочу вірити, що все не дарма. Сьогодні я з сумом і вдячністю згадую тих, кого нема і обіймаю кожну матір, яка втратила в цій війні свого сина чи доньку», - сказала у своїй промові волонтерка Леся Мальків.

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Далі колона рушила до Гарнізонного храму, де учасники помолились за усіх захисників України. Після чого всі охочі могли залишити свої побажання та привітання на двох великих прапорах, жовто-блакитному та червоно-чорному, які під час Маршу Нескорених урочисто пронесли вулицями містами.

Ці стяги з теплими словами підтримки та віри організатори обіцяють передати нашим захисникам на фронт.

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.