В Україні у понеділок – спека, місцями грози

У понеділок, 24 серпня, на більшості території України буде сухо і спекотно. Дощі та грози очікуються у західних, північних та Вінницькій областях.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у східній та північно-східній частинах країни 9-14°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 24 серпня вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°. На Київщині вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

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У ДСНС попереджають, що грози та шквали будуть небезпечними (І рівень небезпечності, жовтий).

Також 24 серпня в Україні, крім більшості західних, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.