Перший в Україні Будинок нерухомості почав роботу в Харкові

У День міста у Харкові відчинив свої двері перший в Україні Будинок нерухомості, де громадянам надаватимуть понад 100 послуг.

Він розмістився на площі Павлівській, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Раніше в цій будівлі було міське БТІ. Люди приходили сюди за довідками, документами, в архів тощо. Але в сучасних умовах ми можемо робити все одним натисканням кнопки. Тому ми вирішили зібрати в цій будівлі усі послуги, пов'язані з оформленням нерухомості", - зазначив на відкритті міський голова Харкова Геннадій Кернес.

У Харкові відкрився Будинок нерухомості / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, у Будинку нерухомості містяни зможуть отримати 104 послуги: "Серед них - реєстрація земельних ділянок і прав на них, оформлення дозвільної документації на будівництво або реконструкцію будівель і квартир, технічна інвентаризація усіх об'єктів нерухомості, комплексна послуга з оформлення побудованих і реконструйованих об'єктів, оформлення документів для постачальників житлово-комунальних послуг тощо".

Відвідувачів зустрічають два великі фронт-офіси зі зручними зонами очікування, які зможуть приймати по 25 осіб одночасно (в режимі електронної черги), передбачено тут і ліфт для людей з інвалідністю.

Також у Будинку нерухомості будуть розміщені профільні виконавчі органи міської влади - Департамент реєстрації, Департамент територіального контролю, Харківське бюро технічної інвентаризації, новий Центр надання адміністративних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, реконструкція старої будівлі БТІ на площі Павлівській розпочалася у 2016 році. Загальна вартість робіт зі створення сучасного Будинок нерухомості - близько 400 млн грн.