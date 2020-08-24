У Маріуполі відкрили дитсадок "Юний моряк"

У рамках програми «Велике будівництво» у Маріуполі після капітального ремонту відкрили ясла-садок «Юний моряк», загальна вартість проєкту становить 50,63 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

«Ясла-садок № 117 «Юний моряк» у Маріуполі відкрилися після проведення капітального ремонту, що відбувався в рамках національної програми «Велике будівництво»… Загальна вартість проєкту склала 50,63 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що фінансування відбувалося коштом субвенції з державного та міського бюджетів протягом 2018-2020 років, на придбання обладнання було направлено 5,8 млн грн (3,5 млн грн з обласного бюджету та 2,3 млн грн – з місцевого).

За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, ще два роки тому ця будівля була у плачевному стані, а тепер повністю відремонтована як усередині, так і зовні. У ній замінено системи опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, встановлено нові вікна та двері, утеплено фасад і покрівлю.

Цей дитсадок розрахований на 225 малюків. В закладі передбачається функціонування 12 груп: трьох ясельних по 15 малюків та дев’ятьох дошкільних - по 15-20 дітей.

У рамках програми «Велике будівництво», спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури України, у Донецькій області проводяться ремонти ще у трьох дошкільних навчальних закладах у Бахмуті, а також реконструкція нежитлової будівлі для розміщення садочка в Краматорську.

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Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Його мета - збудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту будівельні роботи одночасно почалися більш як на 300 об’єктах. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.