У Маріуполі на кораблі "Донбас" урочисто підняли український прапор

У Маріуполі на пошуково-рятувальному судні «Донбас» відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапору України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації.

«Урочиста церемонія підняття Державного Прапору України відбулася на пошуково-рятувальному судні «Донбас» у Маріуполі 23 серпня», - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі на кораблі «Донбас» підняли український прапор /Фото : Донецька обласна державна адміністрація

Зазначається, що синьо-жовтий стяг – символ незалежної України - замайорів на «Донбасі» під звуки Державного Гімну.

У церемонії взяли участь командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко та голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Голова ОДА подякував усім, хто проливає кров за український прапор, та побажав військовим «донести його до кожного з пунктів пропуску на українсько-російському кордоні».

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Після підняття прапора Кравченко та Кириленко вручили державні й військові нагороди та відзнаки облдержадміністрації.

Як повідомлялося, День Державного Прапора відзначається щороку 23 серпня на виконання указу Президента України від 23 серпня 2004 року "Про День Державного Прапора України".

Фото: Донецька ОДА