З початку серпня на водоймах потонули 120 осіб — ДСНС

В Україні на водоймах лише в серпні загинуло понад 120 людей, в тому числі 10 дітей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ГСЧС.

За статистикою рятувальників, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло понад 120 людей, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них – близько 10 дітей.

Така статистика, підкресли в ДСНС, свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм.

Як повідомляв Укрінформ, від початку року, за даними станом на 2 серпня на водних об’єктах в країні загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 — діти. Врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей.