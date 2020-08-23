У Маріуполі вибухнула граната в приватному будинку: загинув чоловік

Поліція Маріуполя встановлює обставини вибуху гранати, внаслідок якого загинув чоловік.

Про це передає Укрінформ із посиланням на поліцію Донеччини.

Як зазначається, подія сталася у приватному будинку в Кальміуському районі міста вчора, 21 серпня. О 16:01 до Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на території її приватного будинку стався вибух, від якого внаслідок численних осколкових поранень загинув співмешканець 1961 року народження.

У момент вибуху жінка перебувала у дворі та не постраждала.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонування ручної гранати. За місцем події вилучено речові докази, призначено експертизи.

Крім того, поліція виявила у будинку майже 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Встановлюється походження боєприпасів.

За фактом розпочато кримінальні провадження, за попередньою ознакою ч. 1 ст. 115 «Нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.