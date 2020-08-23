На Дніпропетровщині після зливи обвалилася частина мосту через Дніпро
Фото
Укрінформ
У Кам'янському на Дніпропетровщині вранці 22 серпня сталося часткове руйнування мосту через Дніпро в районі річпорту.
Як передає Укрінформ, про це повідомив місцевий сайт "Событие".
"Частина мостового переходу, що включає в себе доріжку для пішоходів, дорожнє полотно з огорожею і стовпом - рухнула. Шматки моста сповзли вниз по насипу", - повідомляється на сайті.
Поліція забезпечувала правопорядок.
Попередньо в результаті обвалення ніхто не постраждав.
Напередодні у Кам'янському всю ніч тривала злива.